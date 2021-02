In Baden-Württemberg hat die Polizei am Wochenende 5295 Verstöße gegen die Corona-Verordnung festgestellt.

Damit wurden seit Anfang November insgesamt 165.679 Verstöße registriert, wie das Innenministerium am Montag in Stuttgart mitteilte. Mehr als 100.000 Menschen hielten sich nicht an die Maskenpflicht. Gegen Ausgangsbeschränkungen verstießen mehr als 27.000.

Am Wochenende waren mehrere Partys aufgelöst worden. So trafen sich 34 Menschen auf einem Reiterhof in Bodman-Ludwigshafen am Bodensee. In Stutensee (Kreis Karlsruhe) feierten 49 Menschen eine Familienfeier. Die Polizei beendete zudem einen Gottesdienst in Zimmern ob Rottweil mit 105 Besuchern.