Boris Palmer erregt erneut den Zorn der Partei

Bevor der Parteitag der Grünen zum Koalitionsvertrag am Samstagmorgen in Stuttgart überhaupt anfängt, hat er schon sein Aufregerthema. Boris Palmer bringt die ausgeklügelte Strategie für den digital übertragenen Parteitag, die auf positive Schlagzeilen über den Koalitionsvertrag angelegt ist, ins Wanken.

Denn der Oberbürgermeister von Tübingen hat sich via soziale Netzwerke in die Debatte um die verbalen Fehltritte der einstigen Fußballprofis Jens Lehmann und Dennis Aogo eingemischt. Dabei hat er in einem Post mit Bezug auf Aogo das „N-Wort“ in Verbindung mit dem männlichen Geschlechtsteil gebraucht, was im Netz seit Freitag einen Shitstorm ausgelöst hat.

Die erregte Netzgemeinde wirft ihm Rassismus vor. Palmer wiederum verweist in einer scharfen Gegenwehr via Facebook darauf, dass er einen im Netz kursierenden Post mit diesem auf Aogo gemünzten Begriff aufgegriffen, als Zitat verwendet und ironisch überzeichnet habe. Er sieht modernes Jakobinertum am Werk. „Meine Kritik am Auftrittsverbot von Aogo und Dennis Lehmann mit Rassismus in Verbindung zu bringen, ist so absurd, wie Dennis Aogo zu einem „schlimmen Rassisten“ zu erklären, weil ihm in Internet rassistische Aussagen in den Mund gelegt werden“.