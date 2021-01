Die geplante Öffnung von Kitas und Schulen in Baden-Württemberg wird angesichts einer Coronavirus-Mutation in Freiburg überdacht. Doch schon für die bisherigen Öffnungspläne zahlt man einen hohen Preis, kommentiert Redakteur Sebastian Raviol.

Ganz scharfe Zyniker haben ihre Freude an dem, was sich am frühen Mittwochnachmittag in Stuttgart abspielte. Um 14.30 Uhr wollten Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Kultusministerin Susanne Eisenmann die schrittweise Öffnung von Kitas und Grundschulen verkünden.

Gestoppt wurde das nicht durch Warnungen von Wissenschaftlern oder anderen Politikern, sondern durch die Meldung um 14 Uhr: In einer Freiburger Kindertagesstätte wurde eine Coronavirus-Mutation festgestellt.