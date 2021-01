In Apotheken werden sie in der Regel für drei bis fünf Euro angeboten. In Drogeriemärkten sind sie teilweise günstiger. So bietet etwa die Karlsruher Drogeriemarkt-Kette dm FFP2-Masken für umgerechnet 1,99 Euro pro Stück an, allerdings sind sie nicht immer in allen Filialen verfügbar. In Onlineshops gibt es angebliche FFP2-Masken in größeren Packmengen für unter einem Euro das Stück. Experten warnen aber vor solchen Billigangeboten. „Besonders bei vermeintlich preiswerten Produkten lohnt sich ein genaues Hinschauen“, schreibt der Rastatter Schutzmasken-Hersteller Dach auf seiner Internetseite. „Die niedrigen Preise sind oftmals nur möglich, weil kostenintensive Prüf- und Zertifizierungsverfahren umgangen wurden.“