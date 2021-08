Die grün-schwarze Landesregierung will das Kommunalwahlrecht ändern. Das sieht ein Eckpunktepapier von Innenminister Thomas Strobl (CDU) vor. Allerdings gibt es noch Diskussionsbedarf.

Noch in diesem Jahr will die grün-schwarze Koalition die Reform des Kommunalwahlrechts angehen. Was konkret geändert werden soll, geht aus einem internen Eckpunktepapier von Innenminister Thomas Strobl (CDU) hervor, das dieser Zeitung vorliegt. Die wesentlichen Punkte:

Kommunalwahlrecht: Regeln für Stichwahl sollen sich ändern

Der zweite Wahlgang bei der Stuttgarter Oberbürgermeisterwahl Ende 2020 ist vielen politisch Interessierten noch in Erinnerung: Grünen-Kandidatin Veronika Kienzle war, obwohl Zweitplatzierte im ersten Wahlgang, nicht mehr angetreten, nachdem der Versuch einer Absprache mit den anderen beiden Bewerbern aus dem sozial-ökologischen Lager, Marian Schreier und Hannes Rockenbauch, missglückt war.