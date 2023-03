Kompromiss zu Protest: Straßenblockade ohne Festkleben

Die Aktivistinnen und Aktivisten in Aalen konnten sich mit dem Ordnungsamt einigen. Sie führten ihren Protest ohne das Festkleben an der Straße durch.

Fünf Klimaaktivisten der Gruppe Letzte Generation haben in Aalen (Ostalbkreis) eine Straße blockiert ohne sich wie sonst häufig auf der Straße festzukleben.

Vor Ort hatte es ein Kompromissgespräch zwischen Beamten des Ordnungsamtes und den Protestierenden gegeben, wie die Stadtverwaltung Aalen am Mittwoch mitteilte. Man einigte sich darauf, dass sich die Protestierenden nicht festklebten und die Blockade am Mittwochmorgen nach 30 Minuten beendet werde. Die Aktivisten hielten sich an die Vereinbarung und stellten sich mit Protestschildern auf die Straße.

Die Klimaschutzgruppe Letzte Generation hatte Anfang der Woche erklärt, sich an Städte, Bürgermeisterinnen und Bürgermeister gewandt zu haben, um mit ihnen über ein möglichen Stopp der Protestaktionen ins Gespräch zu kommen. Die größten Städte im Südwesten teilten auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa mit, ein direktes Gesprächsangebot sei dort nicht bekannt.

Ende der Proteste in Hannover: Oberbürgermeister unterstützt Aktivistinnen und Aktivisten

In Hannover haben Aktivistinnen und Aktivisten zugesichert, die Proteste zu beenden. Zuvor hatte Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) nach einem Treffen versichert, ihre Forderung nach einem sogenannten Gesellschaftsrat mit einem Brief an die demokratischen Bundestagsfraktionen zu unterstützen.