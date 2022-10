Kontrollaktion: Deutsche und französische Sicherheitsbehörden fahnden grenzüberschreitend

Die deutsche Bundespolizei und die französischen Gendarmerie haben am Donnerstag gemeinsam die Grenzen kontrolliert. Dabei stellten sie mehrere Personen wegen verschiedener Delikte.

Die Bundespolizeiinspektionen Offenburg und Weil am Rhein haben am Donnerstag eine mehrstündige gemeinsame Fahndungsaktion mit der französischen Gendarmerie im deutsch-französischen Grenzraum durchgeführt. Ziel der Aktion war die Bekämpfung der illegalen Migration, der grenzüberschreitenden Betäubungsmittel-, Waffen- und Eigentumskriminalität. Dabei kontrollierten sie 133 Fahrzeuge und 197 Personen, teilte die Polizei mit.

Verstöße reichen von unerlaubter Einreise bis Fahren ohne Führerschein

Bei der Kontrolle nahm die Polizei eine Person mit drei Haftbefehlen fest. Dazu stellten sie mehrere Personen auf Grund von Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz, Beihilfe zur unerlaubten Einreise und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Auf französischer Seite müssen mehrere Autofahrer mit einer Anzeige rechnen, weil sie unter dem Einfluss von Rauschmitteln hinter dem Steuer saßen. Weiterhin stellte die mehrere Ordnungswidrigkeiten sowie ein Fahrer ohne Führerschein festgestellt.

Bundespolizeifliegerstaffel unterstützt Kontrolleinheiten an der Grenze

Bei der Kontrolle kam auch ein Hubschrauber der Bundespolizeifliegerstaffel aus Oberschleißheim zum Einsatz. Dieser erleichtert mobile Kontrolleinheiten im Rahmen von Schleierfahndung und sorgt für mehr Dynamik zwischen den Kontrollstellen in den Landkreisen Ortenaukreis und Rastatt sowie im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald. Der Hubschrauber fliegt auch grenzüberschreitend Kontrollpunkte auf französischer Seite in den Departements Bas-Rhin und Haut-Rhin an.