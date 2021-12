Kontrollen in Mannheim: Polizei stellt 44 Verstöße gegen Ausgangssperre fest

Nicht-Geimpfte und Nicht-Genesene dürfen in Mannheim zwischen 21 und 5 Uhr nur mit triftigem Grund aus dem Haus. Die Polizei überprüfte nun, inwiefern die Bürger sich an die Regel halten.

Bei einer zweieinhalbstündigen Kontrolle in Mannheim sind am Donnerstagabend 44 Verstöße gegen die Ausgangssperre registriert worden. Es sei hauptsächlich bei Verwarnungen geblieben, teilte die Polizei in der Nacht zum Freitag mit. „Viele Menschen sind sich der Ausgangssperre für Nichtimmunisierte nicht bewusst“, sagte der Einsatzleiter Bernhard Dräxler.

In Mannheim dürfen Nicht-Geimpfte und Nicht-Genesene ihre Wohnung derzeit zwischen 21 Uhr und 5 Uhr nicht ohne triftige Gründe verlassen. An den zuvor angekündigten Schwerpunktkontrollen waren zwischen 21.30 Uhr und 24 Uhr mehr als 90 Polizisten beteiligt.

Schon am Dienstag haben Polizei und Ordnungskräfte bei einer vierstündigen Kontrolle der Corona-Regeln im öffentlichen Nahverkehr in Heidelberg 26 Verstöße gegen die 3G-Regeln festgestellt. Nach den derzeitigen Regeln dürfen nur Menschen mit Bussen und Bahnen fahren, die entweder geimpft, genesen oder getestet sind.