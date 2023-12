Kretschmann: Ende der E-Auto-Förderung nicht nachvollziehbar

Nachdem das Bundeswirtschaftsministerium am Wochenende mitteilte, dass die Förderungen für E-Autos aufhören, kritisiert Kretschmann das abrupte Aus.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann kann das abrupte Ende der Förderung von E-Autos nicht verstehen. „Das so abrupt zu machen, kann ich nicht nachvollziehen“, sagte der Grünen-Politiker am Dienstag in Stuttgart. Grundsätzlich sei es aber richtig, die Bezuschussung abzuschaffen. „Es ist natürlich klar, dass es für Autos keine Dauersubvention geben kann“, sagte Kretschmann.

Das Bundeswirtschaftsministerium teilte das Aus der stattlichen Förderung für E-Autos mit

Das Bundeswirtschaftsministerium hatte am Wochenende das abrupte Aus der staatlichen Förderung für den Kauf von Elektroautos mitgeteilt. Mit Ablauf des Sonntags konnten keine neuen Anträge mehr für den Umweltbonus beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) gestellt werden, wie das Ministerium am Samstag mitteilte. Bereits zugesagte Förderungen sind nicht betroffen und werden gezahlt. Anträge, die noch bis einschließlich 17. Dezember 2023 beim Bafa eingegangen sind, werden in der Reihenfolge ihres Eingangs weiterbearbeitet. Wer bereits ein Auto gekauft, aber noch keine Förderung beantragt hat, geht damit leer aus.