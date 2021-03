Die Ausgangsbedingungen für das TV-Duell zwischen dem grünen Regierungschef Winfried Kretschmann und CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann vor der Landtagswahl am 14. März hätten unterschiedlicher kaum sein können: hier der bekannte, beliebte, in den Umfragen führende Amtsinhaber, da die Herausforderin, die in allen Belangen aufholen muss.

Eisenmann blieb daher nur die Offensive. Tatsächlich brachte sie Kretschmann in dem Schlagabtausch ein paar Mal in die Defensive. Beim Top-Thema Corona argumentierte der Ministerpräsident wie ein Wissenschaftler, Eisenmann wie eine Wahlkämpferin, die um die Stimmen der wachsenden Zahl derer kämpft, die Perspektiven statt Durchhalteparolen einfordern.

Eisenmann schießt im SWR-Duell ein Eigentor

Ein Eigentor war ihr Versuch, Kretschmanns Alter zu thematisieren. Einen klaren Sieger hatte das Duell nicht.

Es offenbarte aber ein großes Dilemma: Die Tagespolitik dominiert diesen Wahlkampf so sehr, dass die Frage, wer welches Corona-Impulspapier wann kannte, aufgeregter diskutiert wird als wichtige Zukunftsfragen wie der Klimawandel oder die Transformation der Automobilindustrie.