Stößt der Föderalismus durch Corona an seine Grenzen?

Kretschmann kontert Söder: „Durch Föderalismus sind wir so schnell“

Winfried Kretschmann sieht den Föderalismus anders als sein Bayrischer Amtsbruder Markus Söder durch die Corona-Pandemie nicht an seine Grenze gestoßen. Hätten Entscheidungen für Beschlüsse auf Bundesebene stattgefunden, so hätte dies mehr Zeit benötigt, so der Grünen-Politiker.