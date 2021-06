Baden-Württemberg

Kretschmann pocht auf mehr Geld für Ganztagsbetreuung

Baden-Württemberg dringt wegen des vom Bund geplanten Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung für Kinder in den Klassen 1 bis 4 auf mehr Geld aus Berlin. „Auch das Gute muss man bezahlen können“, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Dienstag in Stuttgart.