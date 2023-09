Kretschmann kritisiert Hagel und fordert von Vertragstreue von der CDU

Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat sich angesichts der Ansage aus der CDU-Fraktion, innerhalb der Legislaturperiode keinen anderen Grünen-Politiker zum Ministerpräsidenten zu wählen, sehr verwundert gezeigt. „Manchmal hilft ein Blick in den Koalitionsvertrag“, sagte der Grünen-Politiker am Dienstag in Stuttgart.

Dort stehe, dass die Grünen den Ministerpräsidenten stellten. Der Koalitionsvertrag sei für fünf Jahre geschlossen.

Mir ist nicht klar, was diese Debatte soll. Winfried Kretschmann

Ministerpräsident von Baden-Württemberg

„Ich bestimme ja auch nicht, wer CDU-Minister wird.“ Kretschmann stellte klar, dass er fünf Jahre regieren wolle. „Mir ist nicht klar, was diese Debatte soll.“

Hagel sprach sich gegen die erneute Wahl eines grünen Ministerpräsidenten aus

CDU-Fraktionschef Manuel Hagel hatte zuvor gesagt, dass die CDU keinen anderen Grünen-Politiker zum Ministerpräsidenten wählen wolle, sollte Kretschmann sein Amt vor Ende der laufenden Legislaturperiode niederlegen. Eine Ministerpräsidentenwahl „aus Gründen des reinen grünen Machterhalts“ sei für die CDU keine Option, hatte Hagel der „Schwäbischen Zeitung“ gesagt. „In einem solchen Fall sehe ich mit uns in dieser Legislatur keine Mehrheit für einen anderen grünen Ministerpräsidenten.“