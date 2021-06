Kretschmann und Lucha informieren über Lockerungen

Die Inzidenzen sinken, aber die Delta-Variante macht Sorgen. Das Land will die Corona-Regeln ab dem Grenzwert 10 lockern. Aber wie stark?

Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) hat einen Entwurf für eine neue Corona-Verordnung vorgelegt, der Lockerungen vorsieht und derzeit in der Regierung abgestimmt wird. In Stuttgart geben Lucha und Ministerpräsident Winfried Kretschmann von den Grünen eine Pressekonferenz, um ihre Lockerungspläne für Baden-Württemberg vorzustellen.

Die Corona-Regeln in Regionen mit einer Inzidenz unter 10 sollen deutlich gelockert werden - aber was soll künftig alles erlaubt sein?Sorgen macht der Politik derzeit vor allem die ansteckendere Delta-Variante des Coronavirus.

Lockerungen in mehreren Bereichen

Bisher ist bekannt, dass es vier Stufen für Öffnungen geben soll. In Regionen, in denen weniger als zehn Ansteckungen pro 100.000 Einwohner in einer Woche registriert werden, soll es viele Erleichterungen für den öffentlichen Raum, für öffentliche Veranstaltungen sowie für Gastronomie, Kultur, Sport und den Handel geben. Zuletzt waren die Inzidenzen stark gesunken und bei einem guten Dutzend der 44 Kreise unter 10 gefallen.

Zudem will Kunst-Staatssekretärin Petra Olschowski (Grüne) in der Pressekonferenz über die Vergabe der ersten Tranche der Projektstipendien für Künstlerinnen und Künstler berichten.