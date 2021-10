Ausweichpläne für Büros gestoppt

Kretschmann zieht die Reißleine im Stuttgarter Wohnungsstreit

Nach massiver Kritik am Umgang des Landes mit Mietern in landeseigenen Gebäuden in Stuttgart hat Winfried Kretschmann (Grüne) die Notbremse gezogen. Das Vorhaben, mit einem Neubau Platz für Abgeordnetenbüros zu schaffen, sei zunächst gestoppt.