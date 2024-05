Als großen Wurf preist die Landesregierung ihre Bildungsreform an. Doch sie fixiert sich stur und einseitig auf das Abitur und das verklärte „gemeinsame Lernen“.

So groß die Erwartungen waren, so ernüchternd ist das Ergebnis: Das Bildungspaket der grün-schwarzen Landesregierung ist keineswegs der große Durchbruch, den Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und CDU-Chef Manuel Hagel dem Wahlvolk nun verkaufen wollen.

Fatale Botschaft: Was wirklich zählt, ist das Gymnasium

Die Behauptung, das Schulsystem werde durch diese Reform zukunftsfest, ist kühn. Das ganze Schulsystem kann jedenfalls nicht gemeint sein – höchstens das halbe. Denn Grün-Schwarz hat es nun offiziell geschafft, ein Zwei-Klassen-System im Bildungswesen zu errichten. Was wirklich zählt, ist das Gymnasium – der Rest ist nicht so wichtig. So müssen viele Schüler, Eltern und Lehrer zwangsläufig die Botschaft aus Stuttgart verstehen.

Abkehr von G8 ist sinnvoll – doch eigene Fehler korrigieren die Grünen nicht

Mit der Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium (G9) kommt die Landesregierung dem Wunsch sehr vieler Familien und Lehrkräfte entgegen. Und allein fürs Gymnasium will Grün-Schwarz eine „verbindlichere“ Grundschulempfehlung einführen, um den Zustrom zu begrenzen. Kinder ohne Gymnasialempfehlung müssen sich künftig einer Extra-Eignungsprüfung unterziehen.

Es ist durchaus zu begrüßen, dass sich das Land vom achtjährigen „Turbo-Gymnasium“ abwendet und Kindern so den – CDU-gemachten – Irrsinn einer 40- bis 50-Stundenwoche erspart. Auch eine Zugangsbegrenzung ist nüchtern betrachtet sinnvoll. Trotz G8 wechseln bisher rund 45 Prozent eines Jahrgangs aufs Gymnasium – und viele Abiturienten sind keineswegs „hochschulreif“.

Bitter ist jedoch, dass die Grünen nicht wirklich bereit sind, die großen Fehler zu korrigieren, die sie in der Ära Grün-Rot angerichtet haben. Seither sind fast alle Schulen letztlich Gemeinschaftsschulen – obwohl das „gemeinsame Lernen“ längst nicht für alle Schüler geeignet ist.

Die Stärkung der Realschule ist nicht gewollt

Die Hauptschulen sind nahezu ausgestorben. Realschullehrer müssen parallel Hauptschulprüfungen und Mittlere Reife anbieten. Auch viele Familien, deren Töchter und Söhne die Mittlere Reife oder den Hauptschulabschluss anstreben, wünschen sich, dass die Schulen wieder ein klareres Profil bekommen und die Teenager passgenauer auf eine Berufsausbildung vorbereiten.

Doch den Realschulen ruft die Regierung nur zu, sie mögen sich doch mit anderen zu nebulösen „Verbundschulen“ zusammenschließen. Ihre echte Stärkung ist nicht gewollt. Dafür soll es künftig mehr Brücken von der Gemeinschaftsschule zum ach so wichtigen Abitur geben.

Regierung verklärt das „gemeinsame Lernen“ und finanziert teure Parallelstrukturen

Während die Schüler in Vergleichstests erschreckend schlecht abschneiden und während Lehrbetriebe dringend guten Nachwuchs suchen, hält Kretschmanns Partei stur an der Verklärung des „gemeinsamen Lernens“ fest – und an teuren Doppel- und Mehrfachstrukturen. Ein Aufbruch sieht anders aus.