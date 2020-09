Elternverbände wollen langfristige Hilfen

Kritik an der „Eintagsfliege“ namens Kinderbonus

In diesen Tagen trifft die erste Rate des Corona-Kinderbonus auf den Konten der Eltern ein. So schön eine zusätzliche Finanzspritze ist, so kritisch sehen Elternverbände den Kinderbonus.