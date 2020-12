Die Landesregierung unterstützt Künstler in Baden-Württemberg in der Corona-Krise mit weiteren 28 Millionen Euro. Neu ist nach Angaben vom Freitag ein Stipendienprogramm für freischaffende Künstlerinnen und Künstler aller Sparten in Höhe von 15 Millionen Euro. „Sie sind durch die Corona-Pandemie stark betroffen und unter existentiellen Druck geraten“, hieß es in einer Mitteilung des Kunstministeriums in Stuttgart.

Mit je 3.500 Euro sollen etwa Tänzer, Musiker und Autoren ihre Arbeit trotz der Einschränkungen durch die Pandemie fortsetzen können, sagte Ressortchefin Theresia Bauer. „Unser Ziel ist es, eine drohende dauerhafte Beschädigung der vielfältigen Kunstlandschaft in Baden-Württemberg durch die Folgen der Corona-Pandemie zu verhindern“, erklärte auch Kunststaatssekretärin Petra Olschowski.

Darüber hinaus habe das Kabinett für 2021 weitere Corona-Hilfen für Kunst und Kultur beschlossen. Das Soforthilfeprogramm für die Vereine der Breitenkultur solle mit zehn Millionen Euro fortgeführt werden. Auch das Programm „Kunst trotz Abstand“ läuft mit drei Millionen Euro weiter.