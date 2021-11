Kultusministerin Schopper schließt Maskenpflicht in Schulen in Baden-Württemberg nicht aus

Nachdem Schüler, Eltern und Lehrer eine Maskenpflicht in Schulen gefordert haben, hat sich Kultusministern Theresa Schopper dazu geäußert. Sie schließt eine mögliche Rückkehr zur Maskenpflicht am Platz nicht aus.

Baden-Württembergs Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) schließt eine vorzeitige Rückkehr zur Maskenpflicht in den Klassenzimmern angesichts der steigenden Coronafälle bei Kinder und Jugendlichen nicht aus.

Die Zahl der infizierten Schülerinnen und Schüler habe zuletzt parallel zum Anstieg des gesamten Infektionsgeschehens zugelegt, sagte sie am Donnerstag. In der Woche nach den Herbstferien würden die Ansteckungszahlen in den Schulen daher sehr genau beobachtet. „Dass wir dann auch kurzfristig die Maskenpflicht am Platz wieder einführen, behalten wir uns ausdrücklich vor“, sagte Schopper.

Masken am Platz bei Corona-Alarmstufe

Im Südwesten müssen Schüler im Unterricht seit dem 18. Oktober keinen Mund- und Nasenschutz mehr tragen, wenn sie an ihrem Platz sitzen. Auch Lehrerinnen und Lehrer können unter bestimmten Voraussetzungen auf die Maske verzichten. Überall sonst im Schulgebäude muss weiterhin eine Maske getragen werden. Masken am Platz müssen laut Kultusministerium wieder getragen werden, wenn die Corona-Alarmstufe des Landes greift und zu viele Corona-Patienten auf den Intensivstationen liegen.

Schüler, Eltern und mehrere Lehrerverbände hatten allerdings am Donnerstag in einer gemeinsamen Stellungnahme die Maskenpflicht bereits von der kommenden Woche an zurückgefordert.