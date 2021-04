Gefahr der Unzufriedenheit

Kultusministerium in Baden-Württemberg: Wo bleibt der grüne Ehrgeiz?

Winfried Kretschmann will in seiner dritten Amtszeit den Fokus auf die Klimapolitik legen. Dennoch sollten sich die Grünen auch an die Spitze des Kultusministeriums stellen.