Ein Tag, ein Ziel

Wo Häuser und Türme Hauben tragen: Waldshut-Tiengen in Südbaden

Die Stadt an der Schweizer Grenze kommt im Doppelpack daher. Sie besteht aus zwei Städtchen, die beide ein gut erhaltenes historisches Zentrum haben. Warum es sich lohnt, in Waldshut und in Tiengen 24 Stunden zu verbringen.