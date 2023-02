Kuss als Eintrittskarte: Schlösser starten Aktion

Ein Kuss für freien Eintritt: In der Woche vom Valentinstag kommen Liebespaare gratis an eine Schlossbesichtigung. Wer sich an der Kasse küsst, kann das Portemonnaie stecken lassen, wie die Staatlichen Schlösser und Gärten (SSG) mitteilten.

Das Angebot gilt bis Sonntag in den Schlössern Heidelberg, Ludwigsburg, Weikersheim, Schwetzingen, Bruchsal, Mannheim, Rastatt, Mergentheim und Solitude.

In den vergangenen zwei Jahren musste die Aktion coronabedingt pausieren.