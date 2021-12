Land lässt sich von sechs Experten beim Klimaschutz beraten

Beim geplanten Ausbau der Windkraft und im Kampf gegen den Klimawandel lässt sich die Landesregierung künftig von einem Team aus sechs Experten beraten. Sie sollen nach Angaben des Staatsministeriums als Gremium vor allem beim Monitoring der bisherigen Klimaschutzmaßnahmen unterstützen. Ziel sei es, auch mit Hilfe der Experten wichtige Schritte zu tun, um Baden-Württemberg bis zum Jahr 2040 klimaneutral zu machen. Das Kabinett hat der Einrichtung des Gremiums am Dienstag zugestimmt.

„Der Rat berät, überprüft und zieht eigenständig Themen hinzu“, sagte Umweltministerin Thekla Walker (Grüne). Sie betonte aber auch: „Die Entscheidungen werden weiterhin in der Regierung und im Parlament getroffen.“ Die könne einem der Wissenschaftsrat nicht abnehmen. Die Einrichtung des Gremiums sei aber Hinweis darauf, „dass jetzt eine Phase beginnt, in der die Dynamik deutlich zunimmt“.

Das wird mit Blick auf die bloßen Zahlen und die Ziele auch nötig sein. Denn der Bau von Windrädern in Baden-Württemberg ist eingebrochen. Die Genehmigungsverfahren sind lang, der Protest ist laut. Ende 2020 waren im Südwesten nur 731 Anlagen in Betrieb, das sind gerade einmal 12 mehr als im Jahr zuvor. Zum Vergleich: In Niedersachsen stehen mehr als 6350 Windräder. Derzeit dauert es im Südwesten zwischen sechs und sieben Jahren, bis ein Windpark steht. Erste Vorschläge einer im Herbst ebenfalls neu eingerichteten „Task Force“ hat das Land bereits umgesetzt oder zumindest stärker in den Blick genommen.