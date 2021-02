Neues Konzept

Land plant dezentrale Corona-Impfungen in den Kommunen

Wer sich gegen das Coronavirus impfen lassen will, muss bislang mitunter weite Wege in Kauf nehmen. Geimpft wird derzeit ausschließlich in 50 Kreisimpfzentren sowie in neun zentralen Impfzentren. Nach Plänen des Sozialministeriums soll sich das ändern.