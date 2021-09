Land will Kinder für Katastrophenschutz sensibilisieren

Nach der Flutkatastrophe im Westen Deutschlands soll der Katastrophenschutz in den Schulen im Südwesten künftig eine größere Rolle spielen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) und Innenminister Thomas Strobl (CDU) aufgefordert, bis Anfang kommenden Jahres ein verbindliches Konzept vorzulegen, wie das Thema an den Schulen behandelt werde. Die Schüler würden ihr wissen dann in die Familien tragen, sagte Kretschmann - auch etwa in Migrantenfamilien, die man teils schlecht erreiche.

Strobl kündigte am Dienstag in Stuttgart zudem an, ab kommendem Jahr wieder Übungen abhalten zu wollen. Dabei solle dann auch die Bevölkerung einbezogen werden, um etwa die Selbsthilfefähigkeit der Bürger zu stärken. „Wenn die Sirene aufheult und keiner weiß, was das bedeutet, ist auch noch nicht viel geholfen“, sagte er.