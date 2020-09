Landauer Weltenbummler erlebt beim Reisen viele erste Male

„Jedes Land hat mich weitergebracht und ist anders“, sagt Benjamin Nerding aus Landau. Seit 2011 reist er um die Welt, hat schon über 95 Länder gesehen. Und seit 2016 ist er nun mit dem Tandem unterwegs, zunächst in Europa und dann in der ganzen Welt.

Momentan befindet sich Nerding in Ecuador, wo er seit Dezember ist und wegen Corona derzeit nicht ausreisen kann. „Eigentlich wollten meine Freundin und ich weiter nach Peru“, sagt der Weltenbummler. Doch derzeit sind alle Grenzen zu. Er und seine Partnerin, die aus Ecuador stammt und mit der er seit einem Jahr zusammen ist, wollten dann mit dem Rad von Peru weiter und von dort nach Bolivien bis hin zu Patagonien.

Die Situation in Ecuador beschreibt der Reisende so: „Anfangs gab es einige Hotspots und viel Panik. Wir durften beispielsweise die ersten beiden Monate nur zwischen 9 und 16 Uhr aus dem Haus.“ Im Gegensatz zu Deutschland müssen die Menschen dort auch permanent eine Maske tragen. Inzwischen habe es sich aber etwas beruhigt.

Seine Reisen finanziert der 33-Jährige in erster Linie über Sponsoren seines Blogs. Außerdem arbeitet er für Hotels. „Es entstehen wenig Kosten – nur für schlafen und essen“, erzählt er im Gespräch mit der Redaktion. Fast jeden zweiten Tag schläft er an einem anderen Ort. Oft setzt er auch auf Couchsurfing oder übernachtet in seinem Zelt. Denn er hat alles dabei, was er benötigt. Über die Jahre hat der Pfälzer gelernt, dass gutes Material das Wichtigste ist. „Je besser die Ausstattung ist, desto stressfreier wird das reisen“, erklärt er.

Und einen großen Unterschied zum Leben in Deutschland gibt es: Nerding arbeitet immer nur für das, was er gerade benötigt. Vieles hat sich der gelernte Installateur selbst beigebracht, wie das Design und die Programmierung seiner Website. Aber auch seine Fremdsprachenkenntnisse in Englisch, Französisch und Spanisch hat er verfeinert. Früher waren das mit Vierer und Fünfen seine schlechtesten Fächer in der Schule. „In Afrika kommt man ohne französisch nicht weiter“, stellt er fest.

Aber wie kam es eigentlich dazu, dass er so lange auf Reisen ist? Alles begann damals mit einer dreimonatigen Rucksackreise in die Alpen. Danach folgten Reisen, die ihn so weit brachten, wie es mit dem Personalausweis ging. Und dann ging es immer weiter. Ein anderthalbjähriger Aufenthalt in Marokko blieb ihm aus der Anfangszeit besonders im Gedächtnis. Die Kultur und die Religion kennenzulernen gefiel dem Landauer besonders, ebenso wie die Gastfreundlichkeit der Menschen.

„Wenn man eine Straße entlanggeht, wird man drei Mal zum Tee eingeladen“, sagt er. Oder auch der Aufenthalt in Island, wo Nerding innerhalb von fünf Wochen die ganze Insel umrundet, ist ein Land, an das er immer wieder denkt. Dass seine Reise so lange dauert, war zunächst nicht so geplant.

Vier Jahre lang reiste er auch mit seiner Ex-Freundin. „Wir waren vier Jahre jeden Tag zusammen, das klappte nur irgendwann nicht mehr und wurde alles zu eng“, gibt er zu. Sie ging dann wieder zurück nach Deutschland.

Am Reisen gefällt dem jungen Mann vor allem, ständig dazu zu lernen und neuen Menschen zu begegnen. An Aufhören denkt er derzeit nicht. „Natürlich komme ich manchmal an meine Grenzen, aber das ist zu Hause auch oft so“, sagt er und verweist auf die unendlichen Möglichkeiten, die er hat. Er könne jeden Tag an einen anderen Ort gehen. Erst kürzlich waren er und seine Freundin auf einem 5.000 Meterhohen Berg in Ecuador.

„Beim Reisen gibt es viele erste Mal“, fasst er seine Tätigkeit zusammen. Er gibt zu, dass diese nicht immer die Schönsten seien, aber jedes Mal lerne er etwas dazu. „Vieles, das mich daheim nicht interessierte, interessiert mich jetzt“, sagt Nerding.

Nur wenige Heimatbesuche in der Pfalz

Seine Eltern waren damals schon etwas „vorgewarnt“. Denn seinen Bruder zog es bereits nach Kanada. Seine Mutter ist sogar etwas stolz, da sie ebenfalls schon immer von solch einer Weltreise geträumt hatte. Während der Jahre war er etwa drei Mal daheim, genau weiß er es allerdings nicht mehr. „Da ich so wenig Zuhause bin, sind die Menschen dort mittlerweile mehr Bekannte als Freunde für mich“, gesteht er.

Manchmal vermisst er das deutsche Brot im Ausland, weil es dort oft nur Weißbrot oder Baguette gibt. Der pfälzische Wein fehlt ihm nicht. „Seit etwa anderthalb Jahren trinke ich keinen Alkohol“, erzählt er im Telefonat.

In der Heimat haben die Menschen eine tägliche Routine. Nerding hingegen muss jeden Tag planen, wie es weitergeht. „Manchmal laufe ich vier oder fünf Stunden an Orte, an denen ich noch nie war“, sagt er. Das Durchhaltevermögen hat er: Früher machte er auch Triathlon.