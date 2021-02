Kirche

Landesbischof Cornelius-Bundschuh geht 2022 in Ruhestand

Der evangelische Landesbischof von Baden, Jochen Cornelius-Bundschuh, geht zum April 2022 in den Ruhestand. „Ich werde im kommenden Jahr 65 Jahre alt und möchte dann mehr Zeit für meine Familie haben“, erklärte er dazu am Mittwoch in Karlsruhe.