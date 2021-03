Das baden-württembergische Landeskriminalamt soll schrittweise in den nächsten Jahren innerhalb von Stuttgart umziehen. Dies teilte das Innenministerium am Mittwoch mit. Zunächst sei ein Neubau des Kriminaltechnischen Instituts auf einem Gelände geplant, welche bislang schon von anderen Polizeidienstellen genutzt werde. Bisher ist das Institut in einem Teil des Hauptgebäudes in Stuttgart Bad-Cannstatt untergebracht. Dieser Standort sei vor mehr als 40 Jahren als reines Verwaltungsgebäude konzipiert worden.

Die Kosten für die Pläne wurden noch nicht genau beziffert. Es sind aber mehr als 100 Millionen Euro. Das Landeskriminalamt ist auf mehrere Standorte in Stuttgart verteilt.