Nach dem guten Ergebnis bei der Landtagswahl hat es die FDP aber nicht in die Landesregierung geschafft. Beim Landesparteitag in Stuttgart wurden aber keine Wunden geleckt, sondern auf Attacke geschaltet.

Glänzende Zahlen zu Beginn des Parteitags am Samstag: Inzwischen hat der FDP-Landesverband 8.500 Mitglieder, so viele wie seit 1981 nicht mehr. „Wir haben keinen Aufnahmestopp“ scherzt der Landesvorsitzende Michael Theurer am Ende seiner Rede.

Sämtliche Wahlen der vergangenen fünf Jahre brachten der Südwest-FDP zudem Stimmenzuwächse und nun bei der Landtagswahl im März eine Landtagsfraktion so groß wie seit 1968 nicht mehr. „18 Landtagsabgeordnete, die die bräsige Landesregierung vor sich her treiben“, frohlockt er beim Parteitag in der Messe Stuttgart.

Verdaut ist offenbar die Enttäuschung, nach den Landtagswahlen nicht als Regierungspartner von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) zum Zug gekommen zu sein. Theurer nutzt diese Erfahrung nun zur Attacke: „Die CDU gibt ein jämmerliches Bild. Der von mir persönlich geschätzte Thomas Strobl hat sich vor dem Ministerpräsidenten in den Staub geworfen.“