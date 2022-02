Veränderungen in Baden-Württemberg

Landespolizeipräsidentin Stefanie Hinz: „Wir stehen bei der Polizei vor einem großen Umbruch“

Seit zwei Jahren steht Stefanie Hinz an der Spitze des Landespolizeipräsidiums in Stuttgart. Die Juristin übernahm die Polizei in schwierigen Zeiten. Dies wurde aber noch überboten angesichts der Vorgänge um den suspendierten Inspekteur der Polizei.