Landesvorsitzende der Grünen Jugend: „Klimaschutz muss Top-Priorität der nächsten Legislaturperiode sein“

Die Grünen kommen gestärkt aus der Landtagswahl in Baden-Württemberg und sind in einer komfortablen Lage. Der amtierende Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat alle Optionen, um eine neue Regierung zu bilden.

Welche dieser Optionen funktionieren könnte und was in der kommenden Legislaturperiode in den Blick der Grünen rücken sollte, dazu hat auch die Grüne Jugend, insbesondere ihre Landesvorsitzende Sarah Heim, eine Meinung.

Unser Korrespondent Roland Muschel hat mit der Landessprecherin über Themen gesprochen, die in der neuen Legislaturperiode wichtig werden.