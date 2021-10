Parteien führen letzte Gespräche

Endspurt für neues Landtagswahlrecht in Baden-Württemberg

In der vergangenen Legislaturperiode ist eine Wahlrechtsreform noch am Widerstand der Regierungspartei CDU gescheitert. Diese hat ihren Kurs geändert und zieht nun mit den Grünen an einem Strang. Beide wollen aber bei der Änderung des Landtagswahlrechts SPD und FDP ins Boot holen.