Im Zug der Wahlrechtsreform

Landtag Baden-Württemberg: Alterspräsident soll aus der Verfassung verschwinden

Eingriffe in die Landesverfassung sind eher selten in der Landespolitik. Nun muss die Verfassung wegen der angestrebten Absenkung des Wahlalters geändert werden - was aber sonst noch passiert mit der Verfassung gefällt nicht jedem.