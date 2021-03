Landtagswahl 2021: Alle Ergebnisse auf einen Blick

So hat die Region gewählt

Rund 7,7 Millionen Baden-Württemberger und Baden-Württembergerinnen sind am Sonntag aufgerufen, einen neuen Landtag zu wählen. Hier können Sie den Wahlabend über die aktuellen Entwicklungen und Ergebnisse verfolgen.

Insgesamt sind im Landtag mindestens 120 Sitze zu vergeben. 70 Sitze stehen den Gewinnern der 70 Wahlkreise im Land zu. Bei der Sitzverteilung spielt jedoch auch eine Rolle, wie viel Prozent der Stimmen die Parteien erhalten.

Bekommt eine Partei beispielsweise zehn Prozent der Stimmen, stehen ihr 12 der 120 Sitze zu. Erhält sie nun durch Direktmandate der Wahlkreisgewinner mehr Sitze, als ihr nach ihrem prozentualen Anteil zustehen würden, werden den anderen Parteien entsprechend mehr Sitze zugeteilt, um das ursprüngliche Verhältnis wiederherzustellen.

Dadurch kann sich die Zahl der Sitze im Landtag erhöhen. Nach der Wahl 2016 lag die Zahl der Sitze beispielsweise bei 143.

Hier sehen Sie am Wahlabend zunächst, wie viele Sitze den Parteien nach Direktmandaten zustehen. Sobald das Endergebnis feststeht, erfahren Sie die komplette Sitzverteilung.

Ergebnisse in den Wahlkreisen

In den 70 Wahlkreisen stellen sich 880 Männer und Frauen zur Wahl. Mit 235 Kandidatinnen ist der Frauenanteil so hoch wie nie zuvor. Ein Rekord wird wegen der Corona-Pandemie auch bei den Briefwählern erwartet.

Diese Wahlkreiskarte wird am Wahlabend laufend aktualisiert. Sobald ein Wahlkreis ausgezählt und das Ergebnis von der Landeswahlleiterin freigegeben wurde, sehen Sie hier direkt, welche Partei die meisten Stimmen geholt hat. Berühren Sie den Wahlkreis, um ein detailliertes Ergebnis einzublenden. Über den Pfeil oben rechts können Sie zu den Wahlkreisergebnissen von 2016 navigieren.



Ergebnisse in den Gemeinden

Wie haben die Parteien in den 1.101 Städten und Gemeinden in Baden-Württemberg abgeschnitten? Die Karte wird am Wahlabend laufend mit den Ergebnissen aktualisiert, sobald diese von der Landeswahlleiterin freigegeben wurden. Berühren Sie die gewünschte Gemeinde, um Detailergebnisse zu sehen. Mit der Suchfunktion können Sie nach einzelnen Gemeinden suchen, über die Navigation gelangen Sie zur Karte mit den Ergebnissen von 2016.