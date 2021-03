Landtagswahl in Baden-Württemberg

Es ist Wahlkampf in Baden-Württemberg, wenn auch wegen Corona hauptsächlich digital. Die Wahlprogramme der Parteien unterscheiden sich nicht nur in ihrer Länge und Ausführlichkeit erheblich.

Manche sprechen Radfahrer als Zielgruppe explizit an, andere sehen in einer verbesserten Fahrrad-Infrastruktur vor allem unnötige Kosten. Was die großen Parteien im Detail zu klassischen Fahrradthemen versprechen: