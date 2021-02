Wie sicher ist die Landtagswahl? IT-Sicherheitsexperten haben Schwachstellen in einer weit verbreiteten Software zur Erfassung der Wahlergebnisse entdeckt. Angreifer könnten damit das Wahlergebnis manipulieren – womöglich auch bei der Landtagswahl im März.

Ob im Landkreis Rastatt, in Pforzheim, Karlsruhe oder im Ortenaukreis: Überall kommt bei der Landtagswahl am 14. März das Programm „Votemanager“ zum Einsatz. Kommunen aus dem ganzen Land greifen darauf zurück, um die Wahl zu organisieren, um Personaleinsätze zu planen, um Ergebnisse im Internet zu präsentieren – aber auch, um damit Wahlergebnisse zu erfassen.

Sicherheitslücken, die zwei IT-Sicherheitsexperten entdeckt haben, werfen aber nun Fragen auf, wie sicher diese Technik ist. Tobias Madl (27) und Johannes Obermaier (30), die beide am Fraunhofer Institut für Angewandte und Integrierte Sicherheit in Garching bei München forschen, haben in einem Teil der Software eklatante Schwachstellen entdeckt.

Gleich mehrere Möglichkeiten zur Manipulation