Die Landtagswahl in Baden-Württemberg am 14. März ist sicher keine Wahl wie jede andere. Die Corona-Pandemie und ihre Folgen greifen auch in den Wahlkampf ein. Persönliche Auftritte der Kandidaten gibt es in diesem Jahr kaum.

Beim BNN-Wahlforum können Sie den Kandidaten auf bnn.de näher kommen. Im Livestream ab 19 Uhr diskutieren die Spitzenkandidaten der fünf im Landtag vertretenen Parteien: Winfried Kretschmann (Grüne), Susanne Eisenmann (CDU), Andreas Stoch (SPD), Hans-Ulrich Rülke (FDP) und Bernd Gögel (AfD).

Die Diskussion leiten der landespolitische Korrespondent unserer Zeitung, Roland Muschel, und die BNN-Redakteure Sibylle Kranich und Tobias Roth.

Sie können sich an der Diskussion beteiligen, wenn Sie Ihre Fragen live via Facebook stellen. Einige davon bringen unsere Redakteure in das Gespräch ein.

Rund 7,7 Millionen Baden-Württemberger sind am 14. März 2021 aufgerufen, einen neuen Landtag zu wählen. Darunter werden sich voraussichtlich gut 500.000 Erstwähler befinden.

Bei der Landtagswahl hat jeder Wähler eine Stimme, die er einem Kandidaten seines Wahlkreises geben kann. Mit dieser Stimme wird zugleich ermittelt, wie viele Sitze die jeweilige Partei im Landtag erhält. Insgesamt sind mindestens 120 Sitze zu vergeben, 70 davon für die Kandidaten, die in ihrem Wahlkreis die meisten Stimmen erhalten.

