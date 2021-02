Sie sind die beiden großen Konkurrenten in diesem Landtagswahlkampf – doch beim BNN-Wahlforum im Karlsruher Zentrum für Kunst und Medien (ZKM) geraten der grüne Ministerpräsident Winfried Kretschmann und seine CDU-Herausforderin Susanne Eisenmann am Samstagabend in einen eigentümlichen Sog. Unter den Attacken der Oppositionspolitiker rücken der Regierungschef und seine Kultusministerin zusammen.

Statt sich gegenseitig Sympathiepunkte abzujagen, verteidigen sie mehrfach Seite an Seite die Arbeit der – phasenweise ermüdeten – grün-schwarzen Koalition. „Was gilt für die Landesregierung – das, was Herr Kretschmann sagt oder das, was Sie sagen?“, will FDP-Spitzenkandidat Hans-Ulrich Rülke in einem Schlagabtausch über die Corona-Strategie von Eisenmann wissen. Ihre Antwort: „Wir haben genau das Gleiche gesagt.“

Rülke nennt Eisenmann „Störungsweltmeisterin“