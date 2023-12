Landwirte protestieren in Stuttgart erneut gegen Sparpläne der Regierung

Mit 150 Treckern in der Stuttgarter Innenstadt haben Landwirte am Montag gegen den geplanten Ausfall von Steuervergünstigungen protestiert.

Erneut haben in Stuttgart Hunderte von Landwirten mit einer langen Treckerkolonne Front gemacht gegen ein vorgesehenes Aus für Steuervergünstigungen. Die Veranstalter erwarteten nach eigenen Angaben zunächst bis zu 1000 Traktoren auf dem Cannstatter Wasen, von denen rund 150 Fahrzeuge zur Kundgebung vor dem Landwirtschaftsministerium in Stuttgart zugelassen wurden. Bei der Anreise der Traktoren kam es zu langen Staus auf den zentralen Bundesstraßen.

Bereits am Samstag hatten Landwirte ihrem Unmut über die Sparpläne Luft gemacht

Bereits am vergangenen Samstag hatte ein Demonstrationszug mit 160 Fahrzeugen in der Stuttgarter Innenstadt für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Am Montag hatten zudem mehrere Tausend Teilnehmer mit Hunderten Treckern in Berlin ihrer Wut über die Sparpläne der Ampel-Koalition Luft gemacht. Ähnliche Demonstration hatte es auch in anderen Bundesländern gegeben.

Die Bundesregierung will die Steuerbegünstigung beim Agrardiesel streichen und zudem die Kfz-Steuer auch für Traktoren, Mähdrescher und Erntemaschinen erheben.