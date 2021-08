Deutschlands größte Initiative für Artenschutz in der Landwirtschaft bietet Bio-Bauern Zusatzhonorare und garantierte Produktabnahme – seit 2020 auch in Baden-Württemberg. Doch die erwartete Transparenz kann noch nicht umgesetzt werden.

Hofbesuch in Schwäbisch Gmünd

Schon auf der Fahrt zum Bio-Betrieb Hummel spielen mitten am Tag zwei Füchse am Straßenrand. Hinter dem Hof in Degenfeld, einem Teilort von Schwäbisch Gmünd, erhebt sich ein steiler Bergkegel mit Wacholderweiden. Die 124 Hektar Bewirtschaftungsfläche des Hofs liegen auf Schutzflächen zwischen 530 und 780 Höhenmetern. Nebenan gibt es Skischanzen.

„Landwirtschaft zu betreiben ist anspruchsvoll“, sagt Beate Leidig, Biodiversitätsberaterin in Diensten des Landes und des Verbands Bioland. „Biolandwirtschaft zu betreiben ist noch wesentlich anspruchsvoller. Biolandwirtschaft in so einer Landschaft zu betreiben ist allerhöchst anspruchsvoll.“

Die Brüder Martin (45) und Rainer (47) Hummel mit ihren Familien haben den Hof 2009 auf ökologischen Landbau umgestellt, doch das ist ihnen nicht genug. Sie gehören zu den Vorreitern, die seit 2020 im deutschen Südwesten zusätzlich am Projekt „Landwirtschaft für Artenvielfalt“ teilnehmen.