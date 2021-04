Nach langem Streit

Grüne und CDU einigen sich auf neues Wahlrecht in Baden-Württemberg

Das Landtagswahlgesetz war in der Vergangenheit ein Zankapfel in der Landeskoalition. Nun hat die CDU in den Koalitionsverhandlungen offenbar ihre Blockade aufgegeben. Damit sollen künftig auch mehr Frauen ins Parlament einziehen.