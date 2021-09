Laschet und Baerbock beim Wahlkampf-Endspurt in Baden-Württemberg

Die Spitzenkandidaten Laschet und Baerbock werben in Baden-Württemberg noch einmal um jede Stimme. Annalena Baerbock besucht Karlsruhe am Mittwochmittag.

Wenige Tage vor der Bundestagswahl werben die Spitzenkandidaten von Union und Grünen nochmal um Stimmen in Baden-Württemberg. Grünen-Spitzenkandidatin Annalena Baerbock wird bei einem Auftritt mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Mittwoch um 12 Uhr auf dem Karlsruher Marktplatz sprechen.

In Rottenburg am Neckar im Kreis Tübingen tritt CDU-Spitzenkandidat Armin Laschet am Abend um 18 Uhr auf dem Rathausplatz mit der Integrationsbeauftragten der Bundesregierung, Annette Widmann-Mauz, auf. Am Donnerstag spricht Laschet dann noch einmal in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis).

Wenige Tage vor der Bundestagswahl hat die SPD mit Spitzenkandidat Olaf Scholz Umfragen zufolge weiterhin die Nase vorn, doch die Union konnte ihren Rückstand auf die Sozialdemokraten verringern. Die Grünen liegen abgeschlagen auf dem dritten Platz.