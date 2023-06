Lastwagen rutscht an Abhang acht Meter in die Tiefe

Ein 56-jähriger Lastwagenfahrer ist am Montagmorgen über acht Meter an einem Abhang einer Baustelle in Horb am Neckar gestürzt. Der Mann wurde dabei schwer verletzt.

Ein Lastwagen ist in Horb am Neckar (Landkreis Freudenstadt) an einem Abhang an einer Baustelle rund acht Meter in die Tiefe gerutscht. Der 56 Jahre alte Fahrer erlitt bei dem Vorfall am Montagmorgen schwere Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus.

Laut einem Sprecher stürzte der Laster auf der rechten Fahrzeugseite den Hang hinunter und kam auf den Rädern wieder zum Stehen. Der Schaden beläuft sich den Angaben nach auf rund 10.000 Euro. Der genaue Unfallhergang sei Gegenstand der Ermittlungen.