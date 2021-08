In trügerischer Sicherheit wiegen sich immer noch viele Lehramtsstudenten. Gilt doch seit Jahren das Motto: Lehrerinnen und Lehrer verzweifelt gesucht! Die Personalnot ist in manchen Sparten tatsächlich so groß, dass Quereinsteiger notdürftig den Unterricht am Laufen halten. Doch es schaukelt sich bereits die nächste Arbeitslosenwelle hoch.

Zu den Sommerferien hat die Bundesagentur für Arbeit eine Prognose für den Lehrerbedarf bis zum Jahr 2030 veröffentlicht. Baden-Württemberg gehört darin zu den überversorgten Bundesländern. Einen Überschuss von rund 4.600 Lehrkräften haben die Arbeitsmarkt-Experten hochgerechnet – das ist Platz drei hinter Nordrhein-Westfalen (6.700) und Niedersachsen (10.000). Zum Vergleich: Bayern droht die größte Versorgungslücke. Rund 9.900 Lehrkräfte könnten im Freistaat bis 2030 fehlen.

Wie sich die Zahlen tatsächlich entwickeln, hängt auch von vielen politischen Weichenstellungen ab. Sonnenklar scheint aber eines: Welche Anstellungschancen die Lehramtsstudenten haben – das hängt stark davon ab, für welche Fächer und Schulart sie sich entscheiden. Und auch davon, wie flexibel sie persönlich sind.