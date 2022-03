Schulen

Lehrerverbände im Land beklagen Wegfall der Maskenpflicht

In vielen Bereichen des öffentlichen Lebens in Baden-Württemberg endet die Maskenpflicht am kommenden Samstag, darunter auch an den Schulen. Lehrerverbände warnen nun vor den Auswirkungen auf den Schulbetrieb. Insbesondere die Abschlusstests seien dadurch gefährdet.