Überraschung für viele Eltern und Lehrer: Die groß angekündigte neue Grundschulempfehlung wird doch nicht so streng wie erwartet – zumindest nicht für alle Schüler.

Wer sein Kind aufs Gymnasium schicken will, kann den Rat der Lehrkräfte und die Leistungstests der vierten Klasse zwar künftig nicht mehr ignorieren. Im Streitfall muss sich das Kind einem zusätzlichen „Potenzialtest“ am Gymnasium unterziehen.

Für die Realschulen jedoch ändert sich unterm Strich nicht viel: Eltern können sich auch in Zukunft über die Empfehlung der Pädagogen hinwegsetzen und ihre Tochter oder ihren Sohn an der Realschule anmelden. „Dann gilt der Elternwille“, bestätigte ein Sprecher von Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) auf Anfrage dieser Redaktion. Bei mehreren Lehrerverbänden stößt diese Entscheidung auf Empörung.

Im Streitfall gibt es künftig nur an Gymnasien einen Extra-Aufnahmetest

Ursprünglich hatte die grün-schwarze Regierungskoalition in Stuttgart versprochen, künftig werde die Grundschulempfehlung wieder „verbindlicher“ und es solle das Prinzip „Zwei aus Drei“ gelten. Sprich: Für die Zulassung an der weiterführenden Schule müssten von den drei Entscheidungsfaktoren (Eltern, Lehrer und Viertklässler-Tests) mindestens zwei für die höhere Schulart stimmen. Es klang, als würde diese neue Regelung für alle gelten.

Doch je mehr Details die Koalition bekannt gab, desto größer wurde die Verwirrung. Erst wurde der „Potenzialtest“ für Gymnasialkandidaten bekannt gegeben. Da dachten manche noch, an den Realschulen sei das „Zwei aus Drei“-Prinzip eben sofort bindend. Jetzt erklärte das Kultusministerium: An Realschulen wird es für Streitfälle keinen Extra-Aufnahmetest geben – und der Wunsch der Eltern bleibt hier Trumpf. „Ich halte das für eine politische Mogelpackung, mit der sich die CDU die Zustimmung der Grünen erkauft hat“, schimpft Ralf Scholl, Landesvorsitzender des Philologenverbandes (PhV). „Für die Realschule gleicht das einer Todeserklärung auf Raten.“

Realschullehrerverband erwartet „zeitnahe Korrektur“

Wenn die Mittelschule weiterhin zahlreiche überforderte Schüler mitschleppen müsse, könne sie ihr eigentliches Niveau nicht halten, ihre Stärke nicht voll ausspielen. „Die Hauptschulen hätten genügend Schüler, wenn es eine verbindliche Grundschulempfehlung gäbe“, meint Scholl.

Er sieht in der zweigeteilten Lösung einen Schachzug der Grünen, die ihre Lieblingsschulform Gemeinschaftsschule stützen wollten. Wenn auch Realschulen kein klares Profil hätten, seien sie keine so große Konkurrenz. „Entweder, wir machen ein leistungsbezogenes System oder wir verteilen das Abitur gleich nach Geburt“, fordert Scholl sarkastisch.

Da das Gymnasium in Baden-Württemberg bald wieder als neunjähriges Modell angeboten wird, ist mit einem noch größeren Ansturm dort zu rechnen. Schon jetzt wechseln rund 45 Prozent der Kinder im Südwesten nach der vierten Klasse aufs Gymnasium.

Tief enttäuscht zeigt sich Karin Broszat, Landesvorsitzende des Realschullehrerverbandes (RLV). „Dass die Wiedereinführung der verbindlichen Grundschulempfehlung nur für Gymnasien gelten soll, ist völlig unverständlich und nicht vermittelbar“, erklärte Broszat gegenüber dieser Redaktion. Ihr Berufsstand will die Entscheidung nicht hinnehmen: „Der Realschullehrerverband erwartet hier eine zeitnahe Korrektur.“

Broszat hatte große Hoffnungen in die neue Grundschulempfehlung gesetzt. Seit Jahren fordern sie und Scholl, dass wieder allein die Noten und die Lehrerempfehlung zählen, wenn die Entscheidung ansteht: Hauptschule, Realschule oder Gymnasium?

Es wäre aus Broszats Sicht ein „unkomplizierter logischer Schritt“, den zusätzlichen Potenzialtest nicht nur an Gymnasien, sondern auch an Realschulen einzuführen. „Ihn wegzulassen, ist eine rein ideologische Entscheidung und eine erneute Missachtung der Hauptschulen, Werkrealschulen und Realschulen in Baden-Württemberg“, meint Broszat, die Rektorin einer Realschule in Überlingen ist. Nimmermüde verweist sie darauf, dass viele Kinder enorm darunter litten, wenn sie täglich an ihre Leistungsgrenzen stoßen, weil ihre Eltern auf die Mittlere Reife drängen.

Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) war für einen Kompromiss-Weg eingetreten: Er wollte die Eltern zwar zu nichts zwingen, aber er plädierte für ein „verbindlicheres Beratungsverfahren“ für alle Schularten: Eltern sollten die Lehrer-Entscheidung intensiv erklärt bekommen – und die Kinder sollten in ihrem Beisein auch einen Test absolvieren. Die jetzige Lösung nennt VBE-Sprecher Jens Linek ein „erklärungsbedürftiges“ Konstrukt: „Wir finden es ein bisschen komisch, dass mit zweierlei Maß gemessen wird.“ Beim VBE nennt man das neue Modell der verbindlicheren Grundschulempfehlung deshalb jetzt „die Gymnasialhürde“.