Düstere Prognosen für die kleinsten und zartesten unter den Schülern haben gerade Konjunktur: „Lebenslang“ würden die Kinder an den Folgen des Lockdowns leiden.

Viele Erstklässler hätten schon den Zug verpasst, um überhaupt richtig lesen und schreiben zu lernen. So warnen die Skeptiker. Das Schreckgespenst eines Jahrgangs der Analphabeten geistert durch die öffentliche Debatte im Jahr zwei der Corona-Pandemie.

Ist das nun Alarmismus oder bittere Realität? Wo liegt eher die Wahrheit? Das ist nicht nur eine Frage des Standpunkts, sondern auch des Standorts.

Lob ist so wichtig. Janina Friedl, Lehrerin an der Hardtschule Durmersheim

Durmersheim, früh um 8.30 Uhr: Erstklässlerin Amilia sitzt mit ihrer ganzen Klasse und ihrer Lehrerin Janina Friedl beisammen – im virtuellen Klassenzimmer der Hardtschule. Eine tragende Rolle spielen heute die „Silbenkönige“. Auf dem Bildschirm erscheint ein Tierbild, daneben das Wort: Esel. „Wo sind die Silbenkönige?“, will die Lehrerin wissen. Amilia meldet sich, drückt auf die Mikrofreigabe am Rechner: „Das e und noch ein e“, sagt sie. Prompt tauchen auf dem Bildschirm kleine goldene Krönchen über den beiden Vokalen auf.

„Die Amilia, die hat recht“, ruft Friedl anerkennend. „Und alle, die auch recht hatten: bitte auf die Schulter klopfen.“ Amilia strahlt – und die meisten ihrer Klassenkameraden zollen sich vergnügt klopfend ein Eigenlob. Dann sind sie bereit für den nächsten Silbenkönig. „Das Loben ist so wichtig“, betont Friedl im BNN-Gespräch.

Lehrerin: Jede Woche ein neuer Buchstabe

Wie weit ist die Klasse im Alphabet vorangekommen, seit der Lockdown die Schulen im Griff hält? „Seit Beginn des Fernlernens haben wir ganz normal jede Woche einen Buchstaben gelernt“, sagt Friedl. „Bei Erstklässlern ist es im Grunde so einfach, die Motivation hoch zu halten.“ Allerdings bräuchten die Kleinen dafür einen festen Rahmen. Und an der Hardtschule ist dieser Rahmen stabiler als an den meisten Grundschulen der Region.

Online-Unterricht findet trotz Schulschließung täglich statt – von 8.30 bis 12 Uhr, große Pause ist von 10 bis 10.30 Uhr. „Die Kinder brauchen eine feste Alltagsstruktur“, sagt Friedl. „Und für Kinder, deren Eltern unsere Sprache nicht sprechen und die nicht helfen können, reicht es einfach nicht, wenn sie einmal in der Woche eine halbe Stunde lang Kontakt zur Schule haben.“

Der Pädagogin ist bewusst, dass in ihrem Haus glückliche Umstände zusammenkommen: Die schulpreisgekrönte Gemeinschaftsschule hat sich schon vor Jahren konsequent durchstrukturiert, pädagogisch und digital. Selbstständigkeit ist Trumpf. Schon die Erstklässler kennen grundlegende Computerfunktionen. Erklärvideos und alle Übungsmaterialen können die Familien elektronisch abrufen.

Kinder brauchen Lieder und Rituale

Neben Übungen zu den Silbenkönigen gibt es im Fernunterricht Gymnastik-Einlagen und Lieder. „Tür auf, Tür zu, stampf den Matsch aus deinem Schuh“, singen die Erstklässler vergnügt im Chor, egal ob sie daheim im Kinderzimmer sitzen oder, wie Amilia an diesem Morgen, in der Notbetreuung der Schule.

„Wir haben die wichtigsten Rituale der Schule beibehalten“, sagt die Lehrerin. „Der Beziehungsaspekt ist so wichtig.“ Dann beginnt das selbstständige Arbeiten. Aber die Lehrerin ist den ganzen Morgen ansprechbar – was einige Kinder eifrig nutzen. Immer wieder loggen sie sich ein, stellen Fragen, suchen die Nähe. „Ein Junge hat neulich zu mir gesagt: Jetzt hast du viel mehr Zeit für mich“, erzählt Friedl.

Im Studium habe ich noch auf einer Reiseschreibmaschine meine Arbeiten getippt. Lehrerin aus Karlsruhe, unterrichtet viele Migrantenkinder



Ortswechsel: Eine Grundschullehrerin aus dem Raum Karlsruhe, die ihren Namen nicht öffentlich nennen will, fragt sich zur selben Zeit noch: Wie kann ich überhaupt regelmäßig in Kontakt mit allen Kindern treten? Einzige Verbindungen sind das Telefon und eine privat heruntergeladene Videokonferenz-App. „Darüber kann man die Kinder mal was vorlesen lassen oder kleine Buchstabendiktate machen“, sagt sie.

Doch ein Digital-Konzept existiert an ihrer Schule nicht. „Manche Eltern regen sich sehr darüber auf, aber andere Familien haben weder Computer noch Drucker. Ich habe viele Migrantenkinder in der Klasse. Die Eltern sprechen kein Deutsch, sie verstehen gar nicht, was in Rundschreiben der Schule steht.“ Wichtig sind daher die Umlaufmappen mit kindgerechten Arbeitsblättern, die von den Familien abgeholt und später ausgefüllt zurückgebracht werden. „Wir Lehrer haben aber auch schon Briefträger gespielt“, sagt die Mittfünfzigerin. Sie vermisst die konkrete Hilfe und Unterrichtskonzepte von ihrem Arbeitgeber.

„Wissen Sie, im Studium habe ich noch auf einer Reiseschreibmaschine meine Arbeiten getippt“, sagt sie. Den Frust über die schlechte Ausstattung der Schulen bekämen nun die Lehrkräfte zu spüren. „Wir Lehrer und Eltern werden gegeneinander ausgespielt, dabei sitzen wir im selben Boot.“

Eisenmann: Situation ist „herausfordernd“

Damit sich die düsteren Prophezeiungen nicht erfüllen, müssten sich Grundschullehrer nun auf das Wesentliche konzentrieren, sagt die Lehrerin: Lesen, Schreiben, Rechnen. Das Kultusministerium hat auch angeordnet, dass der zu behandelnde Stoff „abgespeckt wird“. Dass sogenannte Kerncurriculum solle behandelt werden – es umfasse etwa drei Viertel des Lehrplans. Sie wisse, dass die Situation an den Grundschulen „herausfordernd“ ist, erklärt Kultusministerin Susanne Eisenmann auf BNN-Anfrage.

„Die Lehrerinnen und Lehrer geben sich unglaublich viel Mühe, um die Kinder zu erreichen. Manche Lehrkräfte arbeiten mit Erklärvideos zum Lesen und Schreiben lernen, die sie selbst aufnehmen, aber ich weiß auch, dass die Lehrkräfte sehr viel telefonieren, um so den persönlichen Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern zu halten.“ Was die Sorge ums Lesen- und Schreibenlernen der Jüngsten angeht, da verweist Eisenmann auf „ein gewisses Fundament an Fördermaßnahmen“ in den Schulen.

„Aber natürlich ist mir bewusst, dass der Präsenzunterricht gerade für die Schülerinnen und Schüler in Klasse eins, die Lesen und Schreiben lernen, eigentlich durch nichts zu ersetzen ist. Das sehe ich mit einer gewissen Sorge.“ Daher plädiere sie ja für die Schulöffnung.

Worauf es jetzt ankommt? „Die Kinder brauchen kontinuierlich Rückmeldung, damit sie merken: was ich mache, wird vom Lehrer wertgeschätzt“, sagt Nadine Anskeit, Junior-Professorin an der Pädagogischen Hochschule (PH) Karlsruhe. Sie gibt zurzeit Seminare für Grundschullehrkräfte, die „Erste Hilfe“ für den Fernunterricht brauchen. Lieder, Rituale, Klassenmaskottchen – all das gebe Halt.

„Man kann auch mit dem Smartphone kleine Erklärvideos drehen, man kann ihnen täglich ein Kapitelchen einer Vorlesegeschichte schicken“, rät sie. „Man muss nicht immer so groß und professionell denken.“ Wichtig sei, dass die Kinder in Kontakt mit der Lehrerin bleiben, ihre Stimme hören - gerne auch bei einem persönlichen Telefongespräch.

Aufs gezielte Nacharbeiten kommt es an

Die Diskussion um „Bildungsverlierer“ und drohenden Analphabetismus hält Anskeit für wenig hilfreich. „Es ist eine schwierige Situation, man muss sie nicht verharmlosen“, sagt sie, „aber man verschlimmert sie, wenn man zusätzlich Angst verbreitet.“ Zumal es bisher keine belastbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse dazu gebe.

Genauso wie Friedl verweist Anskeit darauf, dass die Erstklässler ja immerhin drei Monate richtigen Unterricht hatten, ehe die Schulen im Dezember schlossen: „Sie konnten die Klasse kennenlernen und schon erste Routinen entwickeln.“ Entscheidend sei, dass Lehrkräfte sich einen genauen Überblick verschaffen, sobald die Schulen wieder öffnen: Wo steht jedes Kind? „Man muss gezielt nacharbeiten“, sagt Anskeit. Die Probleme in der Corona-Krise seien ja nicht unbedingt neu: „Wenn ein Kind nach den Sommerferien zurück in die Schule kommt und in den sechs Wochen kein Wort Deutsch gesprochen hat, dann hat es auch Probleme und braucht Hilfe.“

Zentrale für Unterrichtsmedien bietet viele Tipps

Zahlreiche Anregungen fürs kindgerechte Lernen finden Lehrer, Kinder und Eltern unter www.zum.de bei der Zentrale für Unterrichtsmedien im Internet, die von engagierten Lehrkräften und Pädagogen gespeist wird. Dort finden sich Beiträge wie „15 Unterrichtsideen für digitales Arbeiten“, „Mehrsprachige Kinder fördern in herausfordernden Zeiten“ oder „Das Grundschullernportal - Ein Wiki für GrundschülerInnen“.