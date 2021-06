Lernstoff verpasst und abgehängt: „20, vielleicht 30 Prozent sind stark betroffen“

Lehrer kennen ihre Schüler meist sehr gut, teils seit Jahren, und sind dafür ausgebildet, wahrzunehmen, wo Schwächen liegen oder Lücken entstanden sind. Das ist Alltagsgeschäft von Lehrern. Ergänzend dazu gibt es verpflichtende Lernstandserhebungen: In der Jahrgangsstufe 5 heißt das „Lernstand 5“, in den Klassen 3 und 8 gibt es „Vera 3“ und Vera 8“. Das sind empirisch abgesicherte diagnostische Verfahren, die verlässliche Hinweise geben, welche Kompetenzen Schüler haben. Die „Vera“-Tests wurden dieses Schuljahr verschoben und finden nun im Herbst statt. Wir als IBBW werden darüber hinaus für alle Stufen Instrumente anbieten, die Lehrer freiwillig einsetzen können, um festzustellen: Wo stehen meine Schüler? Es ist also durchweg möglich, den Lernstand festzustellen, um dieses Wissen für das Ankommen und Reduzieren von Lernlücken im Sinne der Kinder und Jugendlichen einzusetzen.