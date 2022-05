Skyglow und Co.

Wenn der Himmel leuchtet: So sieht Lichtverschmutzung in der Nacht aus

Langzeitbelichtung, Infrarotaufnahme und Satellitenbild zeigen es deutlich – Lichtverschmutzung ist ein Problem. Bereits vor Jahren wurde die zunehmende Lichtverschmutzung als eine Ursache für den Schwund von Insekten, Verhaltensstörungen bei Tieren und schlechten Schlaf bei Menschen identifiziert. Zwar wurde die Lichttechnik mit der Einführung der effizienten LED verbessert, dennoch gibt es besonders in den Städten immer noch ein Übermaß an Licht, das dazu noch zu grell scheint und schlecht ausgerichtet ist. Einige Kommunen wollen sich mit der hellen Not aber nicht abfinden und gehen bei dem Schutz der dunklen Nächte mit gutem Beispiel voran.