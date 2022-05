LKA braucht Zeit zur Klärung des tödlichen Polizeieinsatzes

Bei einer Kontrolle in der Mannheimer Innenstadt ist ein 47-Jähriger zu Tode gekommen. Das Landeskriminalamt hat bekannt gegeben, dass der Fall zunächst rekonstruiert werden muss um die Tat nachvollziehen zu können.

Das Landeskriminalamt (LKA) Baden-Württemberg rechnet nicht allzu bald mit neuen wegweisenden Erkenntnissen im Fall der tödlichen Polizeikontrolle in Mannheim. „Wir müssen uns Zeit nehmen, das zu rekonstruieren“, sagte ein Sprecher am Donnerstag. „Wir müssen sekundengenau das Tatgeschehen nachvollziehbar machen.“

Abschließende Ergebnisse erst in sechs bis acht Wochen

Bei der Kontrolle am Montagabend in der Mannheimer Innenstadt war ein 47 Jahre alter Mann zusammengebrochen und zunächst wiederbelebt worden. Später starb er aber im Krankenhaus. Die abschließenden Obduktionsergebnisse sollen in sechs bis acht Wochen vorliegen.